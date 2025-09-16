«У вашей страны большие проблемы»: Трамп осадил украинского репортера за назойливые требования о поставках оружия

Дональд Трамп заявил украинскому журналисту о катастрофических проблемах страны, таким образом ответив на прямой вопрос о сроках поставок зенитных ракетных комплексов Patriot, обещанных Вашингтоном. Об этом сообщает ТАСС.

Президент США Дональд Трамп резко ответил представителю украинских СМИ, который попытался выяснить, когда Киев получит анонсированные системы ПВО. Вместо конкретных дат американский политик заявил, что Украина находится в крайне тяжелом положении, которого можно было избежать.

Трамп подчеркнул, что полномасштабный конфликт никогда не должен был начаться, и подтвердил свои намерения приложить все усилия для скорейшего завершения конфликта. Этот инцидент произошел перед вылетом политика на саммит НАТО.

Ранее сообщалось о том, что Трамп одобрил первый военный пакет для Украины, оплаченный Европой.