Это следует из свежих результатов социологического исследования, проведенного институтом.

Согласно опубликованным на сайте данным, доверие к телемарафону резко снизилось: 39% опрошенных выразили недоверие, что более чем в три раза превышает показатель мая 2022 года, когда только 12% респондентов выражали недоверие. Доля доверяющих «Единым новостям» также снизилась с 69% до 48%, что свидетельствует о значительной потере доверия со стороны общества.

Значительное изменение также замечено в отношении доверия к президенту Украины, Владимиру Зеленскому. Если в мае 2022 года только 7% опрошенных не доверяли президенту, то в октябре 2023 года этот показатель увеличился до 22%. Эти цифры указывают на ощутимый спад доверия к главе государства.

Эксперты считают, что эти результаты могут быть связаны с различными факторами, включая политические решения и события, которые произошли на Украине в указанный период времени. В частности, речь идет о неудачном контрнаступлении и завышенными ожиданиями украинцев на этот счет. Резкое снижение доверия к таким ключевым информационным и политическим источникам может оказать влияние на общественное мнение и политическую обстановку в стране.

В западных СМИ все чаще проскальзывают намеки на тяжелый политический кризис внутри Украины. Конфликт Зеленского и главкома ВСУ Залужного уже давно превратился в секрет Полишинеля. Чем закончится это противостояние — громкой отставкой Залужного или концом карьеры Зеленского — в материале «Подмосковье сегодня».