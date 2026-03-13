Российский МИД предупредил Великобританию и Францию о том, что они разделят с Киевом ответственность за эскалацию конфликта. Заявление внешнеполитического ведомства опубликовано в связи с очередной атакой Вооруженных сил Украины на Брянск.

В дипломатическом ведомстве подчеркнули, что если Лондон и Париж продолжат соучаствовать в военных преступлениях киевского режима, то именно на эти европейские столицы ляжет вина за дальнейшие деструктивные последствия и рост напряженности. Сообщение опубликовано на официальных ресурсах МИД РФ.

Ранее в субботу украинские формирования нанесли удар по гражданской инфраструктуре в Брянской области. В результате атаки пострадали и погибли мирные жители. В Москве неоднократно заявляли, что поставки вооружений и поддержка Киева западными странами не меняют ситуацию на поле боя, а лишь затягивают конфликт и делают эти государства прямыми участниками.

Ранее Севастополь подвергся одной из самых массированных атак БПЛА за последнее время.