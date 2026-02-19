Удар по Ирану под вопросом: Британия заблокировала использование своих баз ВВС США

Великобритания отказала Соединенным Штатам в использовании своих военно-воздушных баз для потенциального удара по Ирану. Как сообщает газета The Times со ссылкой на информированные источники, Лондон не дал разрешения на применение объектов в Диего-Гарсия и РАФ Фэрфорд в случае, если Вашингтон примет решение о начале военной операции против Тегерана.

Причиной такого решения стали опасения британского правительства относительно соответствия возможных действий США нормам международного права. Согласно позиции Лондона, с юридической точки зрения не проводится различий между государством, непосредственно наносящим удар, и тем, которое оказывает поддержку, если последнему «были известны обстоятельства» акта, нарушающего международное законодательство. Власти Соединенного Королевства полагают, что удар по Ирану может быть квалифицирован как подобное нарушение.

Речь идет о двух ключевых объектах: авиабазе РАФ Фэрфорд в Глостершире, где дислоцированы американские тяжелые бомбардировщики, и объекте на острове Диего-Гарсия в Индийском океане, который используется совместно. По данным СМИ, президент США Дональд Трамп уже обсудил этот вопрос с премьер-министром Киром Стармером во время телефонного разговора 17 февраля, где также затрагивалась тема иранской ядерной программы.

Ранее Польша призвала своих граждан немедленно покинуть Иран из-за угрозы войны.