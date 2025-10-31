Удар «в течение часов». The Miami Herald сообщила о планах США по военной операции в Венесуэле

США могут нанести военные удары по территории Венесуэлы в ближайшие часы или дни. По данным американских источников, целью операции станет уничтожение наркокартеля и его руководства. Об этом сообщает The Miami Herald.

Пентагон разработал план срочной военной операции против Венесуэлы. Основной удар, по сведениям The Miami Herald, планируется нанести по объектам, связанным с печально известным наркокартелем «Солнечный», который, по версии Вашингтона, глубоко интегрирован в государственные и военные структуры страны. Цели включают не только инфраструктуру, но и высшее руководство организации — речь идет о его полном устранении.

В последние недели США уже демонстрировали силу, направляя стратегические бомбардировщики B-1B Lancer в непосредственной близости от воздушных границ Венесуэлы. Параллельно всплыли детали провалившейся попытки вербовать венесуэльских военных для похищения президента Николаса Мадуро.

Ранее сообщалось о том, что США усилили военное присутствие в Латинской Америке для борьбы с наркокартелями.