Указ Трампа об ограничении права гражданства по рождению заблокирован

Ранее Трамп подписал указ, согласно которому рожденный в США ребенок не будет иметь гражданство США, даже если оба родителя находятся в стране законно, но с документами на временное проживание (речь идет, в том числе, о рабочей или туристической визе). Издание уточняет, что такое решение вынес судья Ддон Кугенур и вынес соответствующее постановление. Он отметил, что находится на судейской скамье больше 40 лет, и ни разу не было такого случая, чтобы поставленный на заседании вопрос был бы настолько ясен.

Уточняется, что истцы в своем заявлении сообщили о нарушении действующим лидером США 14-й поправки к Конституции, которая была принята еще в 1868 году.

Напомним, ранее Трамп отстранил от должностей некоторых сотрудников Совета нацбезопасности.