Украинская сторона впервые заявила о готовности вести диалог с потенциальной администрацией Трампа о проведении выборов до конца 2025 года.

Посол Украины в США Оксана Маркарова обозначила новый подход Киева к вопросу проведения выборов. Хотя этот вопрос пока не обсуждался с американской стороной, украинская дипломатия уже выражает готовность к диалогу с возможной новой администрацией США. Слова дипломата приводит «Общественный» телеканал.

Такой поворот особенно примечателен на фоне предыдущей жесткой позиции украинских властей. Еще в 2023-2024 годах Киев настаивал на невозможности проведения выборов до завершения конфликта. Срок полномочий действующего президента Владимира Зеленского истек 20 мая, однако выборы были отменены со ссылкой на действующее военное положение и всеобщую мобилизацию.

Вопрос легитимности власти на Украине стал предметом международной дискуссии. Российский президент Владимир Путин ранее отмечал, что единственным легитимным органом власти на Украине остается парламент и его спикер, поскольку военное положение не предусматривает автоматического продления президентских полномочий.

Новая позиция Киева может свидетельствовать о растущем давлении международных партнеров и необходимости поиска компромиссных решений в вопросе легитимности власти. Эксперты отмечают, что проведение выборов потребует отмены военного положения, что может существенно повлиять на внутриполитическую ситуацию в стране.

Ранее стало известно о том, что на Западе подтвердили готовность Украины подписать договоры с США по редким металлам.