Украина готовит два сценария: Зеленский оценил следующий год конфликта в $120 млрд

Украинский президент Владимир Зеленский раскрыл два возможных сценария для страны на следующий год, оценив стоимость продолжения боевых действий в колоссальные $120 млрд. Об этом сообщает РБК.

Владимир Зеленский в ходе встречи с главой Европарламента Робертой Метсолой обозначил финансовые контуры будущего Украины. По его словам, ежегодные затраты на оборону достигают $120 млрд, половину из которых покрывает государственный бюджет, а вторую половину необходимо привлекать извне.

Таким образом, на следующий год существуют два плана. План А предполагает завершение конфликта до 2026 года. План Б — это поиск недостающих $60 млрд от международных партнеров для продолжения сопротивления. Зеленский назвал эту задачу большим вызовом.

В ответ Роберта Метсола заверила, что Европейский союз не намерен отказываться от поддержки Киева и будет только наращивать помощь. Будущее Украины, по ее мнению, неразрывно связано с ЕС.

