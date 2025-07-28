Украина может лишиться помощи ЕС из-за проблем с антикоррупционными органами

Еврокомиссия предупредила Украину о возможной полной заморозке финансовой помощи, если Киев не решит проблемы с антикоррупционными органами. Об этом сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Украина получила официальное предупреждение от Еврокомиссии о риске приостановки финансовой поддержки. Как сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung, в документе указано, что выплаты могут быть заморожены, если ситуация с антикоррупционными институтами не изменится.

Бывшая вице-премьер по европейским делам Иванна Климпуш-Цинцадзе подтвердила, что сигнал из ЕС действительно поступил. В письме подчеркивается, что речь идет не о частичном, а о полном прекращении финансирования.

При этом Еврокомиссия отвергла версию о российском влиянии в украинских антикоррупционных органах, назвав их инструментом для внутренних репрессий. Такое заявление может усилить напряженность в отношениях между Киевом и Брюсселем, особенно на фоне ожидаемых новых траншей помощи.

Ранее сообщалось о том, что экс-депутат Рады объяснил метания Зеленского по поводу антикоррупционных ведомств.