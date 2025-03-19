Украина отказалась участвовать в переговорах России и США в Саудовской Аравии

Советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк заявил в интервью изданию Guardian о том, что Украина не будет принимать участие в воскресных переговорах между российской и американской делегациями в Саудовской Аравии.

По данным журналистов, Подоляк отметил, что запланированные на воскресенье переговоры в Саудовской Аравии должны быть, как и ожидается, двусторонними, то есть между Россией и США. Украина же, по словам советника офиса Зеленского, принимать участие в них не планирует.

Также, уточняет издание, Подоляк признал: необходимо дождаться телефонного разговора Дональда Трампа и Владимира Зеленского, и тогда уже будет понятно, когда состоятся дальнейшие переговоры с украинским участием.

Ранее в США положительно оценили действия России в рамках переговоров по Украине.