В США положительно оценили действия России в рамках переговоров по Украине

Россия в переговорах по Украине демонстрирует добросовестный подход. Об этом во время интервью Bloomberg TV сказал специальный посланник президента США Стив Уиткофф.

По словам чиновника, он «склонен верить» в добросовестность действий президента России Владимира Путина, который ранее обозначил данную позицию в разговоре с главой США Дональдом Трампом.

Уиткофф также заявил, что получил из Москвы сведения о семи дронах, которые были сбиты ВС РФ.

«У меня есть информация о том, что президент Путин отдал приказ через десять минут после разговора с президентом (Трампом. — Прим. ред.), указав российским силам не атаковать украинскую энергетическую инфраструктуру», — поделился важной информацией спецпосланник.

Сделал он и другое заявление, подтверждающее серьезное отношение российской стороны к ранее достигнутой договоренности между президентом РФ Путиным и руководителем Штатов Трампом.

«Русские сказали мне этим утром, что семь их дронов были на пути, когда вышел приказ, и их сбили российские силы», — добавил он.

Ранее Трамп рассказал о том, каким темам был посвящен его разговор с Путиным.