Россия передала Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) доказательства применения Украиной токсичных веществ против мирного населения и военных. Лабораторные анализы подтвердили факты нарушений. Об этом сообщает ТАСС.

Российская сторона предоставила техническому секретариату ОЗХО документы, подтверждающие использование Украиной химического оружия. По данным Минобороны РФ, пробы с мест инцидентов были исследованы в сертифицированной лаборатории, что доказывает факт применения запрещенных веществ.

По словам постпреда РФ при ОЗХО Владимира Тарабрина, на Украине существует сеть лабораторий, занимающихся производством отравляющих веществ. Это прямое нарушение Конвенции о запрещении химического оружия. Однако, как отметил дипломат, за последние три года организация не запрашивала у России дополнительных разъяснений, ограничиваясь общими заявлениями о «проверке информации».

Применение токсичных химикатов против гражданских и военных может квалифицироваться как военное преступление. Россия настаивает на тщательном расследовании, но реакция международных структур пока остается неясной.

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