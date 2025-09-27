Украина взбесилась из-за решения IPC восстановить членство Паралимпийского комитета России

Международный паралимпийский комитет (IPC) принял решение о восстановлении полного членства Паралимпийского комитета России (ПКР) и Паралимпийского комитета Белоруссии (ПКБ).

В ходе голосования члены организации отклонили предложение о полной приостановке членства и не стали продлевать частичную приостановку.

Это решение возвращает российским и белорусским паралимпийцам право участвовать в международных соревнованиях под национальным флагом, с исполнением гимна и использованием других государственных атрибутов.

Министерство молодежи и спорта Украины выразило резкое недовольство этим решением. На официальном сайте ведомство опубликовало заявление, в котором содержится призыв к международному сообществу осудить позицию IPC и потребовать пересмотра принятого решения.

Украинская сторона также обратилась к организаторам предстоящих зимних Паралимпийских игр в Италии, который пройдут с 6 по 15 марта, с призывом не допускать появления российской символики во время мероприятия.

Ранее норвежский эксперт Ян Петтер Сальтведт заявил, что Международный олимпийский комитет (МОК) уклонился от решения по россиянам, создав несправедливость.