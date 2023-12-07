Украина запросила помощь у Словакии, Румынии и Польши из-за ситуации с электроэнергией

Национальная энергетическая компания «Укрэнерго» сообщила о дефиците электроэнергии на Украине. В соцсетях ведомства сообщается, что по этой причине Киев запросил аварийную помощь у Польши, Словакии и Румынии.

В сообщении «Укрэнерго» говорится, что из-за похолодания потребление электроэнергии превысило 2,7%. Такие показатели ранее прогнозировали специалисты компании.

«Это привело к возникновению дефицита в энергосистеме. У энергосистемы сложилась тяжелая ситуация», – говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что для сбалансирования энергосистемы с 11:00 (12:00 по московскому времени) будут применять помощь со стороны указанных стран.

Ранее в «Укрэнерго» спрогнозировали тяжелую ситуацию с электроэнергией на Украине из-за грядущих холодов и аварийности блоков. Накануне украинский премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в стране будет сложная ситуация зимой из-за проблем с электроэнергией.

7 декабря в Одесской области сообщили о повреждении портовых объектов. По данным главы областной военной администрации области Олега Кипера, в результате удара начался пожар, который удалось локализовать.