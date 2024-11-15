Украине пригрозили серьезными уступками в случае реализации плана Трампа

Как рассказывают журналисты, такие территориальные уступки Украине обещают в том случае, если конфликт будет регулироваться по инициативе избранного в США президента Дональда Трампа. Ранее Трамп выступил с заявлением о том, что украинскому конфликту пришло время положить конец, и над этим придется серьезно работать.

Но пока более точной информации о плане Трампа по урегулированию конфликта нет. Ранее также сообщалось о том, что в переговорах с Россией вопрос киевских гарантий безопасности будет стоять выше, чем вопрос территорий.