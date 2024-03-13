Украинская армия 20 раз обстреляла белгородское село Безымено

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что село Безымено, расположенное в Грайворонском городском округе, 20 раз обстреляли из танка. Об этом он написал в своих соцсетях 13 марта.

По информации губернатора региона, пострадавших в результате обстрела нет. Он уточнил, что была повреждена линия электропередачи. Также, по словам Гладкова, под обстрел попало село Козинка. В нем было установлено 25 прилетов.

«Есть разрушения в двух частных домах... Также в Козинке беспилотником атакован автомобиль. Пострадавших нет», — написал Гладков.

Кроме того, под обстрел попал город Грайворон. Там зафиксировано 22 прилета.

ВСУ за последние дни усилил атаки на регионы России. Так, за прошедшие сутки, по информации Министерство обороны РФ, над регионами страны были сбиты 58 вражеских беспилотников.

С начала специальной военной операции РФ ВСУ регулярно обстреливают приграничные территории России с использованием беспилотников и артиллерии. В Белгородской, Курской, Брянской областях, а также в Крыму и Севастополе, установлен «желтый» (высокий) уровень террористической опасности.

Мы также сообщали, что 12 марта на территорию Белгородской и Курской области пытались прорваться украинские ДРГ.