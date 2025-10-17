Украинская делегация испытывает сильную нервозность перед встречей Владимира Зеленского с Дональдом Трампом в Вашингтоне и уже не рассчитывает на серьезные договоренности. Об этом сообщает Financial Times.

По сведениям Financial Times, украинские чиновники крайне обеспокоены предстоящими переговорами и считают их итоги абсолютно неясными. Еще недавно в Киеве надеялись заключить крупные сделки по поставкам систем ПВО и в энергетической сфере. Однако после телефонного разговора Трампа с Владимиром Путиным оптимизм сменился тревогой.

Теперь украинская сторона допускает, что вернется домой с минимальными результатами или вовсе без них. Ключевой целью для Зеленского остается получение крылатых ракет «Томагавк», однако Москва уже предупредила, что такие поставки будут расценены как серьезная эскалация. Западное вооружение, по заявлениям российских властей, не только мешает урегулированию, но и делает страны-доноры непосредственными участниками конфликта.

Ранее сообщалось о том, что Зеленский подготовил для Трампа презентацию об использовании ракет «Томагавк».