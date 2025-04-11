Украинская делегация прибыла в США для переговоров по минеральной сделке
NYT: делегация Украины прибыла в Вашингтон для переговоров по сделке с США
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Украинская делегация прибыла в Вашингтон для проведения очередного раунда переговоров по соглашению о минеральных ресурсах.
Украинская делегация в пятницу провела в Вашингтоне новый этап технических переговоров с представителями США. Речь идет о проекте сделки, предполагающей участие американской стороны в разработке природных ресурсов Украины. Об этом сообщает газета New York Times со ссылкой на источники в Киеве.
Согласно данным издания, консультации продлятся два дня и носят преимущественно технический характер. Участие высокопоставленных чиновников на этом этапе не запланировано.
Возглавляет делегацию Украины заместитель министра экономики Тарас Качка. В состав группы также вошли представители министерства юстиции.
Днем ранее вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина подтвердила проведение встречи, указав, что обсуждение касается деталей потенциального соглашения между Киевом и Вашингтоном в сфере минеральных ресурсов.
Подробности возможной сделки пока не разглашаются. Однако источники, близкие к переговорам, утверждают, что США могут получить значительную долю в доступе к украинским полезным ископаемым.
Ранее Зеленский заявил о необходимости завершения конфликта за столом переговоров.