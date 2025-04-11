Украинская делегация прибыла в США для переговоров по минеральной сделке

Украинская делегация прибыла в Вашингтон для проведения очередного раунда переговоров по соглашению о минеральных ресурсах.

Украинская делегация в пятницу провела в Вашингтоне новый этап технических переговоров с представителями США. Речь идет о проекте сделки, предполагающей участие американской стороны в разработке природных ресурсов Украины. Об этом сообщает газета New York Times со ссылкой на источники в Киеве.

Согласно данным издания, консультации продлятся два дня и носят преимущественно технический характер. Участие высокопоставленных чиновников на этом этапе не запланировано.

Возглавляет делегацию Украины заместитель министра экономики Тарас Качка. В состав группы также вошли представители министерства юстиции.

Днем ранее вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина подтвердила проведение встречи, указав, что обсуждение касается деталей потенциального соглашения между Киевом и Вашингтоном в сфере минеральных ресурсов.

Подробности возможной сделки пока не разглашаются. Однако источники, близкие к переговорам, утверждают, что США могут получить значительную долю в доступе к украинским полезным ископаемым.

Ранее Зеленский заявил о необходимости завершения конфликта за столом переговоров.