Издание «Украинская правда» сообщает о том, что число украинцев, которые готовы к переговорам ради долгожданного завершения конфликта, резко выросло за последнее время и фактически превышает 50% опрошенных, приводят такие данные журналисты.

Речь идет о результатах соцопроса компании Socis, который был проведен еще в декабре 2024 года, и его результаты имеются в распоряжении редакции «Украинской правды». В последнее время все больше украинцев хотят немедленного завершения конфликта и остановки войны.

50,6% опрошенных граждан хотели бы компромиссного решения с привлечением лидеров третьих стран, чтобы закончить боевые действия. Кстати, ранее за такой вариант развития событий выступило лишь 30% граждан, гласят данные опросов в феврале 2024 года.

Напомним, ранее сообщалось о том, как в Госдуме прокомментировали слова Трампа о готовности Владимира Зеленского к мирной сделке.