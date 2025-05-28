Ведущий Владимир Соловьев заявил о поступающих угрозах в адрес помощника президента РФ Владимира Мединского и его семьи. Предположительно, авторы этих сообщений находятся на Украине.

Соловьев заявил, что близкие помощника Путина получают опасные сообщения. По информации посла по особым поручениям МИД России Родиона Мирошника, угрозы исходят от украинских националистов.

Мединский тем временем 28 мая телефонный разговор с министром обороны Украины Рустемом Умеровым, в ходе которого предложил дату и место новой встречи для переговоров. Этот контакт подтвердил лидер киевского режима Владимир Зеленский.

По словам нелегитимного украинского главы, во время звонка Умеров интересовался готовностью России озвучить конкретные условия прекращения конфликта. Мединский в ответ заверил, что меморандум с российскими предложениями предоставят. Однако его могут не показать США.

Ранее агентство Bloomberg раскрыло, почему США не хотят видеть Мединского за столом переговоров.