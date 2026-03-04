Ультиматум сработал: Испания уступила Трампу и примет участие в войне с Ираном

Власти Испании приняли решение о начале военного сотрудничества с Соединенными Штатами в рамках ближневосточного конфликта. Об этом сообщает РИА Новости.

Официальный представитель Белого дома Каролин Левитт на брифинге подтвердила, что Мадрид согласился на взаимодействие с американскими вооруженными силами против Ирана. По словам пресс-секретаря, испанское руководство «четко и ясно» восприняло недавние предупреждения президента США Дональда Трампа.

Ранее американский лидер пригрозил Испании полным прекращением торговых отношений в случае отказа поддержать военную кампанию Вашингтона. Экономическое давление принесло результаты в течение нескольких часов: испанская сторона подтвердила готовность к совместным действиям, чтобы избежать разрушительных санкций и потери доступа к американскому рынку. Левитт подчеркнула, что официальное согласие Мадрида поступило в последние часы после интенсивных дипломатических консультаций.

