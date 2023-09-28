Умер экс-депутат Госдумы РФ Геннадий Райков

На 85-м году жизни скончался бывший депутат Государственной думы РФ Геннадий Райков. Об этом в четверг, 28 сентября, сообщил депутат Леонид Ивлев. Его слова приводят РИА Новости.

«Пришла печальная новость от друзей, от сослуживцев. На 85-м году жизни скоропостижно скончался Геннадий Иванович Райков», – сказал Ивлев.

Райков родился 8 августа 1939 года в Хабаровске в семье офицера.

Райков был депутатом ГД РФ второго, третьего и четвертого созывов – с 1995 по 2007 годы. С 2001 по 2004 годы являлся председатель Центрального комитета Народной партии России, а с 2007 по 2011 годы был членом Центральной избирательной комиссии страны.

Политик был награжден такими наградами как орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени, орден Дружбы, орден Трудового Красного Знамени, а также был удостоен почетной грамотой Президента РФ (2009 год).

Ранее мы сообщили, что на 82-м году скончался ирландский и английский актер, сыгравший в двух частях «Гарри Поттера» профессора Дамблдора, Майкл Гэмбон. Также 28 сентября стало известно о смерти советского и молдавского писателя Иона Друцэ.