Урсула фон дер Ляйен потребовала от Зеленского объяснений из-за ограничения антикоррупционных органов

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен потребовала от президента Украины Владимира Зеленского разъяснений по поводу недавних изменений в работе ключевых антикоррупционных ведомств — НАБУ и САП. В Брюсселе опасаются, что реформы могут подорвать независимость этих органов. Об этом сообщает РБК.

Евросоюз выразил серьезную обеспокоенность решениями украинских властей, которые ограничили автономию Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен официально запросила у Киева пояснений, подчеркнув, что подобные шаги могут повлиять на дальнейшее сотрудничество Украины с ЕС.

Речь идет о недавних законодательных изменениях, которые, по мнению европейских чиновников, ослабляют контроль над коррупцией — одно из ключевых требований Брюсселя на пути Украины к членству в Евросоюзе. В ЕК отметили, что независимость антикоррупционных структур критически важна для демократических реформ.

Украина пока не предоставила официальных комментариев, но ранее власти заявляли, что изменения направлены на «оптимизацию работы» ведомств. Однако западные партнеры видят в этом риск отката в борьбе с коррупцией, которая остается одним из главных вызовов для страны.

Ранее стало известно о том, что Германия и союзники решили не спешить с передачей Patriot Украине.