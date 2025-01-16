Ушаков напомнил, что Россия готова к диалогу с США

Президент России уже неоднократно заявлял о том, что Москва готова к диалогу с Вашингтоном. Но РФ ждет сигнала именно с американской стороны, сообщает помощник российского президента Юрий Ушаков, пишет РИА Новости.

По его словам, Путин говорил о готовности к диалогу неоднократно, и сейчас ожидаются сигналы именно от американской стороны. Москва же, при этом, ожидает и официального вступления Дональда Трампа в должность президента США, и уже потом можно будет готовить контакты Трампа и Путина.

Фактически, Ушаков отметил, что для начала администрация Трампа должна занять свои места, и уже потом можно начинать смотреть за тем, что будет происходить.

Напомним, ранее сообщалось о том, что кандидат в шефы Пентагона рассказал о планах Трампа по урегулированию конфликта на Украине.