Ушаков рассказал, какой подарок на день рождения получил Путин от Эрдогана

Помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал, какой подарок Владимиру Путину сделал турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган на день рождения.

В программе «Москва. Кремль. Путин», которая транслируется на телеканале «Россия-1», Ушаков заявил, что российскому лидеру вручили вазу, специально подготовленную для поздравления Эрдоганом. Фрагмент интервью с Ушаковым в своем Telegram-канале опубликовал корреспондент ВГТРК Павел Зарубин.

Помощник президента подчеркнул, что ваза из Турции красивая.

Свой 72 день рождения Путин отметил 7 октября. Ранее Ушаков заявил, что президент РФ получил много поздравлений и подарков из-за рубежа. По его словам, российского лидера тепло поздравили представители дружественных стран. А вот главы недружественных государств воздержались от поздравлений.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал недавний призыв Польши атаковать Санкт-Петербург в случае перехода РФ границы с Литвой.