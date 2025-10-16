Ушаков: Трамп не поздравлял Путина с днем рождения по телефону

Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Дональд Трамп не поздравлял Владимира Путина с днем рождения во время их телефонного разговора, отметив, что дата уже давно прошла. Об этом сообщает ТАСС.

Юрий Ушаков заявил журналистам, что тема поздравлений с днем рождения Владимира Путина не затрагивалась в ходе общения глав государств. Отвечая на прямой вопрос, помощник президента констатировал, что до этого просто не дошло. Ушаков напомнил, что день рождения российского лидера отмечался седьмого октября и к моменту беседы уже давно прошел.

Свой 73-й день рождения Владимир Путин провел в Санкт-Петербурге. В рамках рабочего визита он посетил Петропавловский собор в сопровождении высших силовиков, провел совещание с командующими войсками и возложил цветы к гробнице Петра I. После возвращения в Москву президент провел оперативное совещание с членами Совета безопасности.

Ранее Ушаков заявил, что подготовка саммита в Будапеште начнется незамедлительно.