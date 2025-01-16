Ушаков заявил о готовность выслушать предложения США по контактам Трампа и Путина

Москва готова выслушать предложения Вашингтона о возможных контактах российского президента Владимира Путина и избранного американского лидера Дональда Трампа. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на слова помощника президента России Юрия Ушакова.

Ушаков отметил, что Москва «не сидит и не ждет», в РФ всю ситуацию понимают и знают, что через некоторое время из Вашингтона начнут поступать сигналы, и в РФ к ним готовы, в том числе и выслушать конструктивные предложения и так же на них ответить.

Напомним, ранее Ушаков высказался о том, что Дональда Трампа после официального вступления в должность президента Соединенных Штатов могут ждать различные проблемы - как и во внутренней политике, так и в международной.