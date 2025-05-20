Уволенная из-за дочери экс-чиновница Вологодской области неожиданно высказалась об отставке

Уволенная глава Нюксенского муниципального округа Вологодской области Юлия Шевцова высказалась о скандале с отставкой и последствиях публикации скандального видео своей дочери о специальной военной операции (СВО). В интервью RTVI экс-чиновница поддержала решение главы региона Георгия Филимонова.

Ранее в Сети распространился ролик, на котором молодая девушка обещает молодым людям, которые «обижают» ее, отправить их в зону СВО на Украину благодаря статусу ее матери — главы округа Вологодской области Шевцовой. Видео вызвало общественный резонанс, и активисты потребовали наказать девочку и ее мать.

Шевцова отметила, что решила покинуть должность она приняла самостоятельно. По ее словам, она продолжит работать в другой сфере, но будет приносить пользу Родине.

«У меня много предложений. Я буду работать ради своей Родины», — сказала Шевцова.

Губернатор Вологодской области Филимонов объявил об увольнении Шевцовой 20 мая. Глава региона объяснил, что основной причиной отставки стала «ценностная несовместимость» поступка дочери экс-чиновницы с принципами работы правительства региона.

Ранее сообщалось, что мэру Новочеркасска Юрию Лысенко предъявили обвинение по делу о взятке.