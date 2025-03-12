Уволенного Сырским генерала ВСУ Красильникова отправили в батальон резерва

Генерал-майора Дмитрия Красильникова*, уволенного главнокомандующим ВСУ Александром Сырским, отправили в батальон резерва, сообщил украинский телеканал «Общественное». Отмечается, что военачальнику не объяснили причину его отставки.

Ранее о том, что Сырский отстранил Красильникова от работы в рядах ВСУ, сообщила депутат Верховной Рады Украины Марьяна Безуглая.

В России генерал обвиняется в организации преступлений на территории Курской области, включая незаконное пересечение границы РФ военнослужащими ВСУ под его командованием, а также в нанесении ракетных ударов по российским объектам. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям.

В Следственном комитете России (СКР) ранее сообщили, что действия Красильникова привели к трагическим последствиям, среди которых гибель и ранения мирных жителей, уничтожение жилых домов и объектов инфраструктуры.

Ранее Forbes сообщил, что часть подразделений ВСУ начала покидать Курскую область.

*внесен в перечень экстремистов и террористов в РФ.