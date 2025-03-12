Forbes утверждает, что часть подразделений ВСУ начала покидать Курскую область

Значительное количество военнослужащих ВСУ покинуло свои позиции в Курской области, пишет Forbes. В ходе отступления, как утверждается, уходит личный состав наиболее боеспособных бригад.

Российские силы активно ведут боевые действия, нацеленные на освобождение оккупированных территорий и укрепление контроля в регионе. Министерство обороны РФ ранее заявило об освобождении 12 населенных пунктов и более 100 кв. км территории в российском регионе.

Кроме того, российские силы ведут активные штурмовые действия в Судже. Ранее SHOT сообщил, что российским военным удалось дойти до здания администрации.

11 марта заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир подразделения «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что российские военные почти полностью окружили Суджу, освободив лесопосадки и близлежащие населенные пункты.

По информации телеграм-канала SHOT, десантники из 11-й бригады ВДВ ВС РФ установили триколор в центральной части Суджи.

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский уволил причастного к побоям в Курской области генерала ВСУ.