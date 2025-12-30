Уже готовят взрывчатку: стало известно, что готовит Литва на границах с Россией и Белоруссией

Литва приступила к масштабному инженерному усилению своих восточных рубежей. На ключевых мостах у границ с Белоруссией и Россией появились специальные конструкции для размещения взрывчатых веществ, а вдоль периметра роют траншеи и создают склады заграждений. Об этом пишет LRT.

Стратегические мосты на границе теперь имеют инженерные платформы, позволяющие в случае необходимости оперативно заложить и подорвать взрывчатку для их уничтожения. Как пояснило литовское военное ведомство, выбор объектов диктуется их важностью в общей системе обороны и естественными природными преградами.

Параллельно ведется создание десятков пунктов хранения противотанковых ежей и других инженерных заграждений, которые можно быстро выдвинуть на угрожаемые направления. Существующие мелиоративные каналы углубляются и дооборудуются, превращаясь в полноценные траншеи и дополнительные противотанковые рвы. Данные меры являются частью масштабного проекта «Балтийская линия обороны», реализуемого для укрепления границ с Россией и Белоруссией.

Аналогичные меры по физическому укреплению рубежей предприняла соседняя Латвия, завершив строительство пограничного забора на участке с Россией. Активность стран Балтии свидетельствует о долгосрочном тренде на милитаризацию приграничных территорий и создание много эшелонированной обороны.

