«Уже начали тестирование». Бундесвер создает армию дронов-камикадзе: к чему готовится немецкая армия?

Бундесвер планирует создать первые воинские подразделения, вооруженные ударными беспилотниками. Их развертывание намечено на 2027 год. Об этом сообщает Der Spiegel.

Командующий сухопутными войсками Германии Кристиан Фройдинг сообщил о планах сформировать в составе бундесвера специализированные подразделения, оснащенные ударными БПЛА. По его словам, военные уже приступили к испытаниям новой техники. Речь идет о барражирующих боеприпасах, которые также называют дронами-камикадзе.

Первую такую батарею планируется создать к 2027 году. К 2029 году немецкая армия должна располагать уже шестью аналогичными подразделениями.

