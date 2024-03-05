В Белгородской области прозвучал взрыв на инфраструктурном объекте

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что на одном из инфраструктурных объектов региона прозвучал взрыв. Об этом он написал 5 марта в своих соцсетях.

«ЧП в Губкинском городском округе. После взрыва зафиксирован пожар на инфраструктурном объекте», — написал Гладков.

О каком именно объекте идет речь, не уточняется. Глава региона сообщил, что пострадавших нет. На месте работают сотрудники оперативных служб.

Ранее Министерство обороны РФ сообщило, что в небе над Белгородской областью система противовоздушной обороны (ПВО) уничтожила три вражеских беспилотника.

ВСУ регулярно обстреливают приграничные территории РФ. Часто под удар попадают Брянская, Белгородская и Курская области. В этих регионах, а также в Крыму и Севастополе, действует «желтый» (высокий) уровень террористической опасности.

Ранее мы также сообщали, что движение пассажирских поездов на Крымском мосту было приостановлено. Также на 9 часов было ограничено движение автомобильного транспорта.