После того как российский лидер Владимир Путин озвучил идею ввести на Украине на некоторое время внешнее управление, эту инициативу прокомментировали в Белом доме. Там заявили, что все руководство Украиной должно проводиться ее народом и на основе конституции страны. Об этом сообщило агентство Reuters.

Ранее Путин заявил, что все органы власти на Украине незаконны, по этой причине есть смысл ввести в стране внешнее управление и после этого провести выборы. В результате к власти, по его мнению, придет дееспособное правительство. На это отреагировали в Совете национальной безопасности США. Некий высокопоставленный чиновник из этого ведомства заявил журналистам, что все государственное управление на Украине должно вестись на основе ее конституции и ее же народом.

Ранее Путин заявил, что Россия готова сотрудничать с Евросоюзом по поводу украинского конфликта. В то же время Европа постоянно злоупотребляет российским доверием и пытается водить РФ за нос.