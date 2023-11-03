В Белом доме признали, что сократили пакеты помощи Киеву

В США признают, что военная помощь Украине сокращена из-за того, что выделенные конгрессом средства уже истощились. Об этом пишет РИА Новости 3 ноября, ссылаясь на слова представителя Белого дома Карин Жан-Пьер.

По словам Жан-Пьер, теперь Киев получает уменьшенные пакеты военного имущества Пентагона. Делается это для того, чтобы у США получалось поддерживать Украину более продолжительное время.

Представитель Белого дома также заявила, что конгрессу следует быстрее одобрить заявку Байдена о выделении еще 60 миллиардов долларов, чтобы доказать свою самую «решительную поддержку Украины».

Конфликты на Украине и Ближнем Востоке продолжают набирать обороты. А объединяет их только одно — деньги Соединенных Штатов. Как долго Вашингтон сможет спонсировать вооруженные столкновения, и когда наконец в кошельке США образуется дыра — рассказываем в материале «Подмосковье сегодня».