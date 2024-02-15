В Белом доме прокомментировали ситуацию в Авдеевке

По данным издания, ситуация в районе населенного пункта действительно носит для украинцев критический характер. В частности, одной из причин этого, по мнению Кирби, стал дефицит боеприпасов у ВСУ – конечно, виной тому названо решение конгресса США не одобрять выделение дополнительного финансирования на помощь Киеву.

Американский политик отметил, что город действительно может перейти под контроль российских военных: сейчас ВС РФ теснят позиции украинцев, продолжая это делать практически в ежедневном формате. Напомним, ранее мы подробнее рассказали о ситуации в Авдеевке - читайте в материале.