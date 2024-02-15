СМИ сообщили об отходе ВСУ в районе Авдеевки

Иностранные СМИ сообщили о частичном отходе украинских войск из-под Авдеевки. Об этом пишет РИА Новости в четверг, 15 февраля, ссылаясь на данные издания Washington Post.

Американское СМИ пишет о том, что украинские военные уже стали частично отходить в районе Авдеевки. При этом сообщается и о том, что сдача города российским силами на данный момент уже стала лишь вопросом времени.

Напомним, что ранее мы уже рассказывали о том, ВСУ действительно рискуют потерять линию снабжения под Авдеевкой. Об этом рассказывал лидер «Таврии» Дмитрий Лиховой, который уточнил, что для украинцев ситуация под Авдеевкой является довольно напряженной. Подробнее в материале.