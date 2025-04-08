В Белом доме снисходительно отнеслись к оскорблению Маском советника Трампа по торговле

В Белом доме прокомментировали оскорбление, которое Маск нанес советнику президента США по торговле Наварро. По мнению пресс-секретаря администрации Трампа Кэролайн Левитт, эти два человека сами способны выяснить между собой отношения. Видео с ее заявлением было выложено на YouТube.

Ранее советник Трампа Питер Наварро заявил, что компания Tesla якобы закупает значительную часть комплектующих для электромобилей за рубежом, из-за чего пошлины Трампа могут навредить США. В ответ глава этой компании Илон Маск назвал Наварро идиотом. Левитт прокомментировала этот скандал. Она заявила, что двое поспоривших людей имеют разную точку зрения на ситуацию. Они якобы не сошлись во взглядах на торговлю и таможенные тарифы.

«Парни всегда будут парнями, и пусть они и дальше публично выясняют отношения», — указала пресс-секретарь.

Ранее сообщалось, что Белый дом ввел дополнительные таможенные пошлины на китайскую продукцию. В итоге теперь продукция из КНР облагается сбором в 104%. Новые тарифы начинают действовать 9 апреля.