В Белом доме заявили, что Трамп уже не заинтересован в сделке по ископаемым

По информации, предоставленной представителем администрации президента США, Дональд Трамп в настоящее время не намерен вновь поднимать вопрос о заключении соглашения с Украиной по вопросам поставок ресурсов. Об этом сообщает агентство Reuters.

В начале текущей недели Соединенные Штаты и Украина пришли к соглашению по поводу сделки, касающейся природных ресурсов. По информации от американской стороны, договор должен был охватывать вопросы, связанные с добычей и транспортировкой редкоземельных элементов, нефти и газа, а также с улучшением инфраструктуры на территории Украины.

Однако после произошедшей в Белом доме во время приема украинской делегации во главе с Владимиром Зеленским перепалки с Трампом и Вэнсом все развернулось на 180 градусов.

«Высокопоставленный чиновник Белого дома заявил, что Трамп не заинтересован в возобновлении украинской сделки по минералам в настоящее время», — говорится в сообщении Reuters.

Ранее сообщалось, что американец назвал условия возвращения к диалогу с Зеленским. Он должен перестать критиковать Путина и заявить о стремлении заключить мир, заявил Трамп. А телеканал CNN узнал, что произошло в Белом доме после перепалки в Овальном кабинете.