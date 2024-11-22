В Бразилии высказались о применении Россией ракеты «Орешник»
Политолог Бранку: применение Россией «Орешника» стало предупреждением НАТО
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Политолог Жована Бранку прокомментировала запуск инновационной ракеты «Орешник» по Украине.
В эфире бразильского телеканала Record News она отметила, что запуск этих ракет является явным предупреждением как для Украины, так и для стран НАТО о необходимости избегать эскалации военных действий в регионе.
По словам Бранку, Россия использует этот шаг для демонстрации своей силы и намерений, а также как способ давления на западных союзников Киева.
«Эта инициатива может быть расценена как стратегическое предупреждение, которое призвано остановить любые дальнейшие агрессивные действия со стороны НАТО», — подчеркнула эксперт.
В четверг, 21 ноября, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением о ходе специальной военной операции (СВО) на Украине, в ходе которого подтвердил, что ВСУ ударили по военным объектам американскими ракетами ATACMS и британскими ракетами Storm Shadow.
Путин предупредил, что такие действия будут восприняты как прямое вовлечение Соединенных Штатов и их европейских союзников в конфликт, что может привести к непредсказуемым последствиям.
Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что запуск ракеты «Орешник» не повлияет на стратегию США по поддержке Украины.
Ранее правительство Японии отказалось комментировать применение Россией «Орешника».