В Бразилии высказались о применении Россией ракеты «Орешник»

В эфире бразильского телеканала Record News она отметила, что запуск этих ракет является явным предупреждением как для Украины, так и для стран НАТО о необходимости избегать эскалации военных действий в регионе.

По словам Бранку, Россия использует этот шаг для демонстрации своей силы и намерений, а также как способ давления на западных союзников Киева.

«Эта инициатива может быть расценена как стратегическое предупреждение, которое призвано остановить любые дальнейшие агрессивные действия со стороны НАТО», — подчеркнула эксперт.

В четверг, 21 ноября, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением о ходе специальной военной операции (СВО) на Украине, в ходе которого подтвердил, что ВСУ ударили по военным объектам американскими ракетами ATACMS и британскими ракетами Storm Shadow.

Путин предупредил, что такие действия будут восприняты как прямое вовлечение Соединенных Штатов и их европейских союзников в конфликт, что может привести к непредсказуемым последствиям.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что запуск ракеты «Орешник» не повлияет на стратегию США по поддержке Украины.

Ранее правительство Японии отказалось комментировать применение Россией «Орешника».