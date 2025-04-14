Британский журналист Мартин Джей в статье для Strategic Culture рассказал о том, что американскому лидеру Дональду Трампу следовало бы приехать в Москву для личных переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

По словам Джея, если Трамп намеревается получить Нобелевскую премию в 2025 году, то ему надо поторопиться и сделать единственно правильную практическую вещь — избавиться от Келлога и Уиткоффа и самому приехать в Москву, провести с Путиным прямой диалог за большим столом.

Джей уверен, что спецпосланники президента США со своей задачей о приближении мира на Украине не справляются, а также и в том, что на Украине произойдут политические перемены только тогда, когда президент США откажется от переговоров с Зеленским.

Ранее стало известно, что американский президент Дональд Трамп заявил, что установил для России дедлайн по прекращению огня.