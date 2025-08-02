В Британии усомнились, что конфликт на Украине завершится в 2025 году

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми выразил сомнения в том, что боевые действия на Украине прекратятся в 2025 году. Таким мнением он поделился в интервью The Guardian.

По словам Лэмми, несмотря на переговоры между Москвой и Киевом, серьезных предпосылок для скорого мирного урегулирования нет. Он подчеркнул, что ключевой вопрос заключается в том, насколько Россия готова к конструктивному диалогу, и допустил, что президент РФ Владимир Путин не настроен на серьезные переговоры.

«Я полагаю, что через год переговоры будут продолжаться. Вопрос в том, насколько серьезно Россия настроена на эти переговоры», — отметил Лэмми.

В пятницу, 1 августа, Путин на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко на острове Валаам заявил, что переговоры между Москвой и Киевом важны для достижения мира. Глава государства также положительно оценил третий раунд переговоров с Украиной в Стамбуле.

Возможное завершение конфликта на Украине ранее прогнозировал Международный валютный фонд (МВФ). По данным ведомства, военные действия на украинской территории могут завершиться до конца 2025 года.

Особое внимание привлекает позиция США. Специальный посланник президента Стивен Уиткофф не исключал, что мирное соглашение между Россией и Украиной может быть достигнуто до окончания срока Дональда Трампа.

Ранее американский журнал National Interest сообщил, что США могут добиться мира на Украине заключением ресурсной сделки с Россией.