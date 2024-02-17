Несколько сотен человек потеряли ВСУ меньше чем за сутки в попытках вывести войска из-под Донецка, сообщил ТАСС советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

По его словам, украинским военным не представляется возможным выйти из окружения без потерь личного состава.

«Менее чем за сутки, по самым скромным подсчетам, потери вооруженных формирований Украины превысили три сотни человек, и цифра эта не финальная», — сказал Кимаковский.

Он также подчеркнул, что часть украинских солдат по-прежнему остается в огненном мешке под столицей ДНР.

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что ВСУ покидают Авдеевку, расположенную в 13-километрах от Донецка. О том, что украинским военным придется покинуть укрепрайон «Зенит», который находится на юге этого населенного пункта, 16 февраля сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» Александр Тарнавский.

Военные эксперты сообщали, что Авдеевка имеет большое значение для ВС РФ, а также для обеспечения безопасности Донецка, поскольку именно из этого населенного пункта ВСУ имеют возможность наносить удары по столице ДНР. Кроме того, взятие под контроль Авдеевки позволит российским военным продвигаться дальше.