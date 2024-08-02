В Дохе проходит церемония прощания с главой политбюро ХАМАС Ханией

Церемония прощания с Исмаилом Ханией, убитым лидером политбюро ХАМАС («Исламское движение сопротивления»), проходит в Катаре в пятницу, 2 августа, сообщили РИА Новости .

Тело Хании было перевезено в Доху, где он жил последние годы своей жизни. Бывшего главу политбюро ХАМАС похоронят на кладбище в пригороде Люсейле.

Прощальная церемония будет состоять из нескольких этапов, и все желающие смогут принять участие в траурных мероприятиях со 2 по 4 августа.

О смерти Хании стало известно 31 июля. Уточняется, что он погиб в результате ракетного удара Израиля по его резиденции в Тегеране, куда он прибыл для участия в инаугурации нового президента Ирана Масуда Пезешкиана.

Позднее исполняющий обязанности министра иностранных дел Ирана Али Багери Кани заявил о праве Тегерана на ответные действия в связи с убийством Хании.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан добавил, что Израиль вскоре пожалеет о своей атаке на главу политбюро, подчеркнув, что Иран будет защищать свою территориальную целостность и достоинство.

20 мая 2024 года прокурор Международного уголовного суда (МУС) Карим Хан подал запрос на ордер на арест Исмаила Хании, обвиняя его в военных преступлениях, связанных с нападением ХАМАС на Израиль. В списке обвинений фигурируют такие деяния, как истребление, убийства, захват заложников.

Ранее сообщалось, что президент Турции Реджеп Эрдоган объявил в стране 2 августа национальный траур в связи с гибелью руководителя политического бюро ХАМАС.

Ранее источники сообщили, что Иран готовится к проведению масштабной операции против Израиля.