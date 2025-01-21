Зеленский заявил о том, что ЕС могут не допустить к переговорам по Украине

Во время экономического форума в Давосе Владимир Зеленский выступил с заявлением, в котором выразил опасения насчет переговоров по поводу украинского конфликта. Об этом пишет РИА Новости.

Зеленский отметил, что представители Евросоюза просто могут быть не допущены к столу переговоров по украинском вопросу, когда конфликт уже будет завершен – ведь, уверен украинский президент, Трамп вряд ли согласится вести переговоры с Россией вместе с ЕС. При этом, Зеленский поблагодарил ЕС за оказываемую финансовую поддержку.

В Евросоюзе обратили внимание на тот факт, что даже после инаугурационной речи Дональда Трампа до конца не понятно, какая политика в решении украинского вопроса будет у новой администрации.

Тем не менее, ранее Зеленский анонсировал создание флотилий вместе с Великобританией.