В Елисейском дворце сделали заявление о «подозрительном пакетике» Макрона

Поведение президента Франции Эммануэля Макрона, которое недавно запечатлели камеры во время встречи с новым канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем, вызвало волну обсуждений из-за «странного пакета», который французский лидер поспешно начал прятать перед журналистами.

После того, как ролик распространился в соцсетях, пресса заподозрила Макрона в употреблении запрещенных веществ. Отмечалось, что появление журналистов для президента Франции и канцлера Германии было неожиданным, поэтому европейские лидеры начали поспешно прятать подозрительные предметы под стол — Макрон схватил белый пакет, а Мерц — продолговатый белый предмет.

Ситуацию официально прокомментировали в Елисейском дворце. В сообщении, опубликованном на странице в социальной сети Х (ранее Twitter), Париж заявил, что «подозрительный пакетик» — это простая салфетка.

«Когда европейское единство становится неудобным, дезинформация заходит так далеко, что простая салфетка выглядит как наркотики», — говорится в сообщении.

Отмечается, что поспешные действия Макрона связаны исключительно с желанием избежать лишнего внимания.

Елисейский дворец также отметил, что такие «фейковые новости» распространяют недоброжелатели Франции, как внутри страны, так и за ее пределами, с целью дискредитации французского лидера и вмешательства во внутренние дела государства.

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и специальный представитель президента РФ Кирилл Дмитриев прокомментировал поведение президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера ФРГ Фридриха Мерца.