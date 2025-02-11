В ЕС заявили, что Трамп захотел вернуть американские миллиарды, потраченные на Украину

Профессор Дизен заявил о том, что президент США Дональд Трамп хочет вернуть средства, потраченные на поддержку Украины, потребовав взамен доступ к месторождениям редкоземельных металлов.

Соединенные Штаты намерены добиться возврата средств, вложенных в поддержку Украины. По оценкам президента США Дональда Трампа, речь идет о сумме от 300 до 350 миллиардов долларов.

Ранее в интервью телеканалу Fox News политик подчеркнул необходимость получения гарантий безопасности американских инвестиций, объяснив это рисками потенциального присоединения украинских территорий к России. В качестве компенсации за оказанную помощь Трамп рассматривает получение доступа к месторождениям редкоземельных металлов на территории Украины.

Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в социальной сети X высказал мнение, что подобные заявления следует рассматривать как стремление США обеспечить возврат вложенных средств до завершения конфликта.

По информации Financial Times, украинское руководство не исключает возможности передачи Вашингтону прав на добычу редкоземельных металлов в обмен на продолжение военно-технической поддержки. Редкоземельные металлы являются критически важным сырьем для производства высокотехнологичной продукции, включая электронику, электромобили и оборудование для возобновляемой энергетики. Контроль над их добычей считается одним из ключевых факторов геополитического влияния в современном мире.

Ранее стало известно о том, что конгрессмен предложил Трампу переименовать Гренландию после покупки.