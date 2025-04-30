В ЕС заявили о подготовке плана Б по сохранению санкций против России

Глава евродипломатии Кая Каллас в интервью Financial Times заявила о том, что в Евросоюзе готовят некий план Б, который позволит сохранить антироссийские санкции в том случае, если США выйдут из мирных переговоров по Украине.

В частности, ранее Politico сообщал о том, что некоторые страны Евросоюза прорабатывают вопрос возможности принять санкции против России уже без одобрения на то Венгрии. FT утверждает, что, по словам Каллас, некий план Б все же существует — он призван сохранить экономическое давление на Россию, даже если Венгрия заблокирует продление экономических рестрикций на РФ.

Также Каллас отметила, что США, якобы, думают выйти из мирного урегулирования по Украине из-за того, что процесс оказался сложным, но переговоры по сохранению режима санкционного давления на РФ продолжаются.

Ранее стало известно, что суд в ЕС оставил в силе запрет на ввоз наличных евро в Россию.