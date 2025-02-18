В Эстонии опровергли информацию о выводе войск США из Прибалтики

США не собираются выводить американских военных из Прибалтики, сообщила газета Postimees со ссылкой на министра обороны Эстонии Ханно Певкура.

По словам главы оборонного ведомства, информация о выводе американских войск не соответствует действительности.

Ранее о таком возможном шаге сообщил обозреватель газеты The Financial Times (FT) Гидеон Рахман. Ссылаясь на источники, он отметил, что президент США Дональд Трамп может вывести американских военных из стран Прибалтики на фоне переговоров с Россией по украинскому конфликту.

«Не стоит поддаваться слухам», — сказал Певкур.

Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко, комментируя информацию FT, также отметил, что российская сторона не видит никаких предпосылок в такому шагу США. Он отметил, что Москва замечает только противоположную ситуацию, связанную с развертыванием военных сил Штатов в Польше и странах Балтии.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) РФ Мария Захарова высмеяла главу МИД Эстонии Маргуса Цахкне, призвавшего загнать в угол президента России Владимира Путина.