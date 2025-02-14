В Эстонии разрешили ВМС использовать силу против угроз инфраструктуре Балтики

Заместитель командующего ВМС страны Йохан-Элиас Сельямаа заявил, что Таллин намерен принять жесткие меры против судов, представляющих угрозу для инфраструктуры Балтийского моря, даже в международных водах, передает агентство Reuters.

Он отметил, что это решение стало результатом поддержки парламентской комиссии Эстонии, которая одобрила поправки в законодательство, позволяющие военным реагировать на потенциальные угрозы с применением силы.

«При наличии угрозы того, что суда собираются разрушить критически важную инфраструктуру, мы будем вынуждены вмешаться», — сказал Сельямаа.

Одним из поводов для усиления мер стала ситуация с судном Eagle S, которое под флагом Островов Кука повредило подводный кабель EstLink 2, который проходит в Балтийском море.

Финская таможня утверждает, что судно может быть связано с перевозкой российских энергоресурсов, однако прямых доказательств этого факта нет. В связи с инцидентом возбуждено уголовное дело о причинении вреда при отягчающих обстоятельствах.

Ранее телерадиовещательная компания ERR сообщила, что на эстонской базе возле границы с РФ развернули подразделение армии США.